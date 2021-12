Italiaanse student doodgestoken in New York

Kopieer naar clipboard

Politie in New York, ter illustratie. Ⓒ Unsplash.

New york - In New York is donderdagavond een 30-jarige Italiaanse student op straat doodgestoken. De 25-jarige dader verwondde met een mes ook een tweede Italiaan, en werd opgepakt toen hij een 29-jarige man bedreigde. Dat melden diverse Amerikaanse media.