’Het kwaad zelve’: trio verdacht van moord op beste vrienden

Dat laat de Amerikaanse politie weten.

Tony ’TJ’ Wiggins (26), zijn vriendin Mary Whittemore (27), en de broer van Tony, Robert Wiggins, zouden de drie hebben gevolgd op weg naar een populair meer nabij het plaatsje Frostproof.

Aan de slachtpartij ging een ontmoeting vooraf in een winkel. Een van de slachtoffers, Damion Tillman (23), was daarbij aanwezig, net als de drie verdachten. Tillman liet terloops weten dat hij zou gaan vissen.

Daarop volgden de drie daders het stel vrienden, waarna ze slachtoffer Keven Springfield (30) confronteerden met ’een bepaalde truckdeal’, aldus politie. Daarna schoot ’TJ’ de drie dood. Dat verklaarde zijn broer Robert later aan detectives.

Tien cheeseburgers

De drie daders hebben een alternatieve levensstijl, wonen in busjes in de natuur, en hadden meerdere schietwapens en munitie, beschrijft de Daily Mail. ’TJ’ zou de leider zijn. Hij heeft een lange criminele geschiedenis. Die begon op zijn twaalfde. Later verzamelde hij 230 (!) overtredingen en werd 15 keer veroordeeld.

TJ wordt verdacht van moord, de andere twee van medeplichtigheid. Grady Judd, de Sheriff in Polk County, noemt TJ ’het kwaad in levende lijve’.

Na de ’slachtpartij’ zouden de drie verdachten tien dubbele cheeseburgers en twee McChickens hebben besteld bij de McDonalds. De volgende dag maakte broer Robert de hele truck schoon.

Schok

Hoe anders was de ervaring voor vader Cyril Rollins. Hij werd nog gebeld door zijn zoon Brandon, die om hulp smeekte, en vond zijn lichaam later bij het meer. De schok was zo groot dat Cyril later in het ziekenhuis werd opgenomen.

„Je kunt je voorstellen dat het een afschuwelijke shock moet zijn geweest, om je zoon door de telefoon ’help’ te horen roepen, zo snel mogelijk ter plaatse te komen, en dan zijn twee beste maatjes dood te zien liggen, terwijl je zoon zijn laatste adem uitblaast”, aldus Sheriff Judd.

Het motief is nog niet helemaal duidelijk, aldus Judd. Hij beschrijft de plek des onheils als ’de ergste crime scene die ik ooit heb gezien’.

Slachtoffers Keven Springfield en Brandon Rollins zijn allebei eerder in hun leven gearresteerd, beiden voor onder meer diefstal.