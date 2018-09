Autoriteit Bats beschadigd na Facebookrellen

Volgens de commissie ontbrak het in de voorbereidingen en tijdens het Project X-feest in Haren aan regie. Bats ging vrijdag na de presentatie al diep door het stof. „Ik ben niet alleen verantwoordelijk, ik voel me ook verantwoordelijk. Het vertrouwen in ons als autoriteit heeft schade opgelopen. Ik bied nu nogmaals mijn excuses aan. Dat is te laat, inderdaad te laat”, aldus de bestuurder tegen inwoners die naar een bijeenkomst over het rapport waren gekomen.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak stelde de burgemeester al dat „Facebook en Haren in het vervolg voor altijd aan elkaar zijn gekoppeld”. Bats voelt zich echter gesteund door de meeste inwoners van Haren, van wie velen hem een hart onder de riem hebben gestoken.

Jan Hendrik Bats (VVD, 1962) werd op 1 april 2012 burgemeester van de Groningse gemeente Haren en dacht in een „rustige, vergrijzende gemeente“ terecht te komen. Haren is zijn eerste burgemeesterspost.

De bijna 51-jarige Bats was van 2010 tot 2012 kwartiermaker en directeur van het nieuwe Kabinet van de Gouverneur op Sint Maarten. Daarvoor was hij gedeputeerde in de provincie Drenthe. De Winterswijker van geboorte werkte voordat hij in de politiek ging, in de financiële wereld, onder andere bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Bats geldt als een ervaren netwerker en een innemend mens. Maar toen hij in Haren aantrad, noemden oud-collega's hem ook kleurloos, onopvallend en daardoor onbekend. Dat is in een halfjaar tijd wel veranderd.

Bats zei zaterdag in een interview in het Dagblad van het Noorden dat een simpele meerderheid in de raad, de helft plus één, voor hem niet voldoende is. „Ik wil een breed draagvlak. De bevolking moet mij nog zien als haar burgemeester. Ik wil geen onderdeel zijn van de stemverhouding in de raad. Als dinsdag tien raadsleden wel, en zeven geen vertrouwen hebben, is het vertrouwen voor mij onvoldoende.”