Premium Het beste van De Telegraaf

Windvlaag van 224 km/uur tijdens dodelijk onweer op Corsica: hoe uitzonderlijk is dat?

Door Eline VandeGehuchte Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten ruimen puin na de storm op Corsica. Ⓒ ANP / AFP

Vijf doden op Corsica en twee doden in Toscane. Het noodweer dat het Franse eiland en ook delen van Italië trof, was van een extreem kaliber. De regen viel er met bakken uit de lucht en de wind haalde er donderdagochtend snelheden tot 224 kilometer per uur. Hoe uitzonderlijk is dat?