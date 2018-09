Oosterhoutse jongens ook verdacht van overval

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem. De overval werd gepleegd op zaterdagavond 22 december. De medewerkers werden bedreigd met een vuurwapen. Een van de overvallers deed een greep in de kassa.

De 17-jarige jongen zat in de gevangenis voor de overval toen de politie door het tonen van beelden van de mishandeling op tv ontdekte dat hij ook was betrokken bij de mishandeling.

Op beelden was te zien hoe vijf jongens een 25-jarige man slaan en schoppen. Het slachtoffer bleef bewusteloos en met een blauw oog, tand door de lip en beschadigde neus achter in de drukke uitgaansstraat in Oosterhout.

De vijf jongens uit Oosterhout worden beschuldigd van poging tot doodslag.