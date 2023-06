ProRail: voorlopig geen treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen

ProRail heeft recent aan het spoor op de brug gewerkt. Of dat de oorzaak is van het defect moet nog uit onderzoek blijken. Treinen mochten dinsdagmorgen alleen met zeer lage snelheid over de brug rijden. Na de inspectie dinsdagmiddag is besloten dat er helemaal niet meer over het kapotte spoor gereden kan worden.

Medewerkers van ProRail onderzoeken dinsdag op de brug wat er precies aan de hand is. Of het probleem dinsdagavond nog opgelost kan worden, is nog onduidelijk. ProRail raadt treinreizigers aan om de reisplanner te gebruiken. Reizigers naar en uit noordelijke richting kunnen omreizen via Den Bosch, zegt de NS.

Aanvankelijk meldde ProRail dat het treinverkeer tussen Nijmegen en Wijchen, ten zuiden van Nijmegen, was stilgelegd door een mankement aan de Waalbrug, maar later liet de spoorbeheerder weten dat het gaat om de spoorbrug bij Nijmegen. Ook is het treinverkeer naar Wijchen niet getroffen, zoals ProRail naar buiten bracht, maar het spoorverkeer tussen Arnhem en Nijmegen.