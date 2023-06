Woensdag hele dag geen treinen over spoorbrug bij Nijmegen

Treinen van NS op station Nijmegen Ⓒ ANP / Marcel Krijgsman

UTRECHT - Er is woensdag zeker nog de hele dag geen treinverkeer mogelijk tussen Nijmegen en Lent. Door een defect aan het spoor is de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen dicht. Daardoor rijden er sinds dinsdag vanaf het einde van de middag geen treinen tussen Nijmegen en Nijmegen Lent.