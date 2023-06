Zeker tot middernacht geen treinen over spoorbrug Nijmegen

„Wij zijn in afwachting van een prognose van ProRail”, aldus een woordvoerder van de NS. Spoorbeheerder ProRail ontdekte dinsdag bij een inspectie een defect aan het spoor op de brug. Met de brug zelf bleek niets mis. Momenteel doet ProRail ter plaatse onderzoek zodat vastgesteld kan worden wat er moet gebeuren en hoelang de brug dicht blijft voor treinverkeer.

ProRail heeft recent aan het spoor op de brug gewerkt. Of dat de oorzaak is van het defect moet nog uit onderzoek blijken. Treinen mochten dinsdagochtend alleen met zeer lage snelheid over de brug rijden. Na de inspectie dinsdagmiddag is besloten dat er helemaal niet meer over het kapotte spoor gereden kan worden.

Reizigers die vanaf Utrecht naar Nijmegen willen, worden omgeleid via Den Bosch. Dat betekent een extra reistijd van een kwartier. Wie van Arnhem naar Nijmegen wil, reist via Utrecht. Dan is de extra reistijd anderhalf uur. Verder rijden er stopbussen tussen Nijmegen en Nijmegen Lent.