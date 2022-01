Niet levensvatbare foetus aangetroffen in Den Haag

De politie doet onderzoek in Den Haag. Ⓒ Regio15.

DEN HAAG - In de bosjes langs het Blaeupad in Den Haag is dinsdagmiddag een niet-levensvatbare foetus aangetroffen. De politie maakt zich grote zorgen over de moeder en zoekt getuigen.