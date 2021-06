’Vertrouwenscrisis, wie denkt nog aan de burgers?’

Tussen bestuurders en burgers bestaat in Nederland een diepe kloof, constateert ethicus Jelle van Baardewijk. Ⓒ Foto René Bouwman

De vertrouwenscrisis tussen burger en overheid slaat diepe wonden. In de huidige ’netwerksamenleving’ is de elite te veel met zichzelf bezig, zegt ethicus Jelle van Baardewijk. „De vraag wat bijvoorbeeld immigratie betekent voor het Nederlanderschap komt niet in haar op.”