Nederland onderzoekt inzet defensie vlakbij Iran

Dat meldt het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) schrijven daarin dat Nederland vorige week dinsdag een schriftelijk verzoek heeft gekregen van de VS om ’met daarvoor geschikte middelen een bijdrage te leveren aan het waarborgen van vrij en veilige doorvaart’ in de regio.

Amerika beschuldigt Iran van het aanvallen van schepen in die wateren. Op enkele olietankers waren afgelopen maand meerdere explosieven geplaatst. De spanningen lopen daardoor internationaal hoog op.

Veiligheid

Het kabinet laat nu officieel weten dat het ’de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoekt’ om aan het verzoek van de Amerikanen tegemoet te komen ’teneinde bij te dragen aan een verhoging van de maritieme veiligheid in de Golfregio’. Of Nederland echt overgaat tot de inzet van onze defensie, wil het kabinet later laten weten.

Bekijk ook: Rutte moet boot afhouden bij Trump