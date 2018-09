Aalsmeer wil Vonk-Vedder als burgemeester

Vonk-Vedder was eerder 7 jaar lang wethouder in Abcoude. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs. Vonk-Vedder moet nog officieel worden benoemd. In de raadsvergadering van dinsdag 4 juni wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd.

