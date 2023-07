Beveiliging Joe Biden maakt zich zorgen over zijn hond na verscheidene bijtincidenten

De in totaal tien incidenten deden zich zowel in het Witte Huis als in de privéwoning van de Amerikaanse president in Delaware voor. Bij één ervan, in november 2022, moest zelfs een agent naar een lokaal ziekenhuis gebracht worden voor verzorging nadat het dier zich vastgebeten had in zijn arm en dijen.

De andere incidenten deden zich voor op momenten dat hij zonder leiband rondliep. In oktober 2022 was er een incident waarbij first lady Jill Biden er niet in slaagde om de hond te verhinderen om een agent aan te vallen.

Kwestie van tijd

Dat blijkt uit e-mails van de Secret Service die via de Freedom of Information-wet in handen kwamen van de conservatieve groepering Judicial Watch. De bewakingsdiensten van de president luiden daarin de alarmbel en vragen dat er ingegrepen wordt. „Volgens mij is het een kwestie van tijd voor een agent aangevallen of gebeten wordt”, staat erin te lezen.

Commander is 22 maanden jong en woont sinds 2021 in het Witte Huis. Door de incidenten hebben president Biden en zijn entourage beslist om het dier lessen te laten ondergaan om dergelijk gedrag in de toekomst te vermijden. Eerder waren er ook al problemen met Major, een andere en oudere hond van de Bidens. Die werd daardoor zelfs weggehaald van het Witte Huis.