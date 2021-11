De Jonge: niet aan nieuwe coronamaatregelen te ontkomen

Toch wil De Jonge voorkomen dat de hele samenleving „weer allerlei beperkingen” opgelegd krijgt.

Volgens De Jonge moet gekeken worden welke maatregelen „het meest passend” zijn, en ziekenhuisopnames onder „mensen die niet beschermd zijn, niet gevaccineerd zijn” voorkomen kunnen worden. Hij wilde niet zeggen of dat betekent dat er maatregelen komen die specifiek gelden voor ongevaccineerden. „We moeten wel kijken: waar moeten de maatregelen de meeste bescherming bieden?” Het Outbreak Management Team (OMT) is hierover om advies gevraagd.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat nu in totaal 1212 mensen behandeld worden vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

’Veel te hard’

Momenteel stijgt het aantal ziekenhuisopnames „veel te hard”, aldus De Jonge. „We zien dat er inmiddels zo’n 1200 mensen in de ziekenhuizen zijn opgenomen met corona. We willen niet in de situatie komen dat dat weer leidt tot het afschalen van alle zorg die andere patiënten dan coronapatiënten ook gewoon nodig hebben.”

Eerder op de dag was ook demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus gevraagd naar de nieuwe coronamaatregelen. Die wilde daar helemaal niet op vooruitlopen, maar zei wel in te willen zetten op een betere controle van het coronatoegangsbewijs. Maandagavond bespreekt hij dat met het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters overleggen die de 25 veiligheidsregio’s voorzitten.

Besluiten over maatregelen worden dinsdag tijdens een bijeenkomst van de betrokken ministers definitief. Dinsdagavond om 19.00 uur is er weer een persconferentie.