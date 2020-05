Bizar: menselijk strottenhoofd gevonden tussen spullen kringloopwinkel Zwolle

De politie spreekt zelf van een ’bijzondere’ vondst. Forensisch rechercheurs hebben vastgesteld dat het om menselijke resten gaat. Er is een onderzoek gestart om de herkomst van het strottenhoofd te achterhalen. Van wie de spullen zijn die de winkel aan de Vechtstraat in de Overijsselse plaats kreeg aangeboden is niet duidelijk.

Een strottenhoofd zit bij mensen aan de voorkant van de hals, onder de keelholte en verbindt de keel met de luchtpijp en de longen.