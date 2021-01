Asielzoeker die Rik van de Rakt (18) doodstak in Oss voor de rechter

Een motief is nog altijd onduidelijk. Het lijkt een willekeurige actie te zijn geweest, mogelijk kenden de twee elkaar niet eens. Eerder werd al duidelijk dat A. waarschijnlijk zwaar verward was en psychische problemen had. Hij werd een paar uur na het incident aangehouden op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer.

A. woonde in Heesch. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze A. onvoldoende begeleidde. Ze had door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het asielzoekerscentrum.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets (vanaf circa 10.40 uur).