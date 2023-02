A58 weer open na dodelijke aanrijding, Hongaarse vrachtwagenchauffeur aangehouden

Hulpdiensten aanwezig op de A58. Ⓒ Eye4images

OIRSCHOT - Even voor 22.00 uur is een rijstrook van de snelweg A58 richting Eindhoven weer vrijgegeven voor verkeer. De weg was sinds vrijdagmiddag dicht vanwege herstelwerkzaamheden na een zwaar ongeluk met dodelijke afloop.