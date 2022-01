Premium Het beste van De Telegraaf

Zaak-Nicky Verstappen gaat richting eindoordeel: wat zijn de opties?

Door Paul Bots en Claire van Dyck Kopieer naar clipboard

Ⓒ Petra Urban

Wordt het vrijspraak, een veroordeling of wil het gerechtshof in Den Bosch vrijdag nader onderzoek in de zaak tegen Jos B. (59) uit Simpelveld? Het hoger beroep bracht niet meer duidelijkheid. De dood van Nicky Verstappen blijft omgeven met raadsels. De drie opties op een rij.