Kabinet gaat middenhuur reguleren: puntensysteem bepaalt de prijs

Dat meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Het doel is om huurwoningen voor middeninkomens betaalbaarder te maken. Daarom worden aanvangshuren in het middenhuursegment gereguleerd. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, valt daardoor straks onder de gereguleerde middenhuur.

Straks bepaalt het woningwaarderingstelsel (het puntensysteem) de huurprijs van een huis in dat zogeheten middensegment. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het doel dat een huurder een eerlijke prijs betaalt, die past bij de kwaliteit van de woning.

Volgens minister De Jonge is het gebrek aan woningen voor mensen met een middeninkomen een groot probleem. Zo’n middeninkomen ligt volgens het CBS tussen de 35.000 en 70.000 euro bruto per jaar „Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. Daarom moeten er meer betaalbare woningen worden gebouwd, in het sociale segment maar zeker ook in het middensegment. En daarom reguleren we de middenhuur en worden huurders en kopers straks beter beschermd.”

Bovengrens

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in een toelichting dat aan de exacte vormgeving nog wordt gewerkt. Daarbij is volgens het departement belangrijk dat er voldoende aanbod aan middenhuur blijft en de regulering de bouw van middenhuurwoningen niet in de weg staat. „Op dit moment wordt in drie gemeenten (Utrecht, Zwolle en Doetinchem) gekeken wat de effecten zijn van verschillende varianten van de regulering op onder andere de bouw van middenhuurwoningen. Op basis hiervan wordt de exacte vormgeving van de regulering bepaald, inclusief de bovengrens van de middenhuurregulering.”

Maar niet alleen door de prijs van huurwoningen vast te stellen moeten er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen met een middeninkomen. Veertig procent van de nieuwbouw moet de komende jaren voor deze groep zijn. Het streven is om tot en met 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat zou dus gaan om 350.000 extra huizen.

Huurtoeslag

Bovendien wordt de huurtoeslag eenvoudiger gemaakt en er komt een landelijke norm om op een goede en verantwoordelijke manier met huurders om te gaan. Niet alle huurders hebben baat bij de nieuwe regels. Huren kunnen namelijk niet alleen omlaag gaan, blijkt uit de plannen van De Jonge. Hogere inkomens die in een goedkope sociale huurwoning wonen, kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.