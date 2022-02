Rutte over wapenverzoek Oekraïne: ’Grenzen aan wat we kunnen leveren’

Maksym Kononenko, de ambassadeur van Oekraïne in Nederland, vraagt donderdagochtend in een interview met De Telegraaf om meer wapensteun van ons land, dat vorige week al onder meer scherfvesten, helmen en snipergeweren toezegde. Maar meer is welkom, zegt Kononenko: „Natuurlijk willen we meer wapens. Dat is logisch. We hebben alle mogelijke militaire steun nodig. Want wij worden nu geconfronteerd met een van de sterkste legers ter wereld.”

Oekraïners demonstreren op het Plein in Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in hun land. Ⓒ ANP / ANP

Het verzoek is in Den Haag ook aangekomen, maar of er een positief antwoord volgt is nog maar de vraag. „We kijken daar heel precies naar”, zegt Rutte donderdagochtend. „Maar er zijn grenzen aan wat we kunnen leveren.” Dat benadrukt ook minister Kajsa Ollengren (Defensie). Het nieuwe verzoek uit Oekraïne gaat volgens haar om meer helmen en schermvesten. „We leveren wat we kunnen”, zegt de minister. „Maar het gaat om materiaal dat we hier ook nodig hebben.” En de mogelijkheden zijn beperkt: „In alle eerlijkheid: het is niet heel veel ten opzichte van wat er op Oekraïne afkomt.”

Ongekende agressie

De premier spreekt na afloop van een overleg met betrokken ministers wederom zijn zorgen uit over de inval van Rusland. „Het is een daad van ongekende agressie, die op geen enkele manier te rechtvaardigen is en een ernstige bedreiging is voor de stabiliteit in Europa en in de hele wereld.”

Nederland wil dat er ’maximale sancties’ worden opgelegd aan Rusland, maar hoe dat er precies uit moet zien wil Rutte nog niet zeggen: „U kunt erop rekenen dat het heel maximaal is.”

De premier maakt zich ook zorgen over de neveneffecten van de oorlog: hogere energieprijzen en een mogelijke vluchtelingenstroom. Het kabinet gaat dat ’goed bekijken’ en ’heel nauwkeurig monitoren’.