Ontspannen op het water voor kankerpatiënten

Onder het motto ‘Varen voor elkaar’ proberen Rust en Idsinga om watersporters en kankerpatiënten aan elkaar te koppelen om op het water een dag of een dagdeel onbekommerd te genieten.

Alle vaarwensen mogelijk

Patiënten kunnen in de eigen omgeving uit varen, maar ook op andere plekken als daar schippers zijn te vinden. Zeilen of aan boord van een motorschip, op een rustige rivier of ergens voor anker gaan, het Nautischfonds probeert alle wensen te honoreren – ook als mensen rolstoelafhankelijk zijn. De bedoeling is ook om standaard een gevulde picknickmand mee te geven.

NKN-ZomerVaardagenDe eerste NKN-ZomerVaardag is op Urk op 22 juni aanstaande. De deelnemers kunnen dan onder andere genieten van de Ansjooprace.In Lelystad haven wordt op 14 september een NKN-ZomerVaardag georganiseerd waar ongeveer honderd tot tweehonderd deelnemers op een Schoener kunnen opstappen.

Meer informatie: Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland