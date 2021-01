Buurtbewoner vastgebonden aan lantaarnpaal bij woningbrand in Hilversum

HILVERSUM - De brandweer is dinsdagavond rond half twaalf uitgerukt voor een hevige uitslaande woningbrand aan de Zonnebloemstraat in Hilversum. De brand ontstond in een slaapkamer van de woning. Een buurtbewoner werd door de politie aan een lantaarnpaal op straat vastgebonden om te zorgen dat de brandweerlieden hun werk konden doen.