Naar het voetbalstadion of niet? ’Ik wil gewoon tegen de scheids schreeuwen’

Shirley Mathoera kijkt voetbal voorlopig veilig thuis en Ilona Oerlemans kan niet wachten weer naar 't stadion te gaan. Ⓒ Roel Dijkstra, Eigen foto

Zoetermeer - Eindelijk: na zes maanden coronapauze barst de Eredivisie dit weekend weer los! Maar in deze tijden is zelfs een simpel stadionbezoekje al een avontuur op zich. Is het eigenlijk wel de moeite en het risico waard? Twee fans reageren. Een van hen blijft bewust thuis, de ander kan niet wachten om te gaan.