Drie schoolmedewerkers in VS in één weekend overleden, onderzoek naar bacteriële meningitis

Maddie Schmidt overleed onverwacht aan bacteriële meningitis.

GREENWOOD VILLAGE - Drie medewerkers op een school in de Amerikaanse staat Colorado zijn in één weekend doodverklaard. Er wordt onderzocht of het om bacteriële meningitis gaat, weet de New York Post. De school blijft in ieder geval tot maandag gesloten.