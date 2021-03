Klimaatakkoord vol missers en meevallers

Premium

Steenkool is hete aardappel voor de Britten

De Britse regering worstelt met een vergunning voor een nieuwe kolenmijn in Noord-Engeland. Het is goed voor de banen in het net door de Conservatieven veroverde Cumbria. Maar de Conservatieven willen ook aan het milieu denken. Zeker in aanloop naar een grote milieutop in Glasgow eind dit jaar.