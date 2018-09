Nederlandse drugsbaas opgepakt in België

De man voerde de organisatie aan vanuit een chalet op een vakantiepark in het Vlaamse Houthalen. Hij maakte gebruik van huurauto's en valse namen. De politie heeft veel geld, computers, laptops, mobiele telefoons, drugs en verboden wapens in beslag genomen.

Dat meldden het Openbaar Ministerie en de politie in het Belgische Tongeren woensdag. Ook vijf ondergeschikten van de Nederlander zijn opgepakt. Enkelen van hen moesten onder erbarmelijke omstandigheden werken in een laboratorium in Grote Spouwen, een Belgisch dorp net over de grens bij Maastricht. In het drugslab konden duizenden xtc-pillen worden geproduceerd.