Activisten klimmen in hijskraan om te protesteren tegen ’ziekmakende gifwolken’ van Tata Steel

Door Dennis Mantz

Na bijna anderhalf uur klimmen en klauteren, kon het spandoek worden uitgerold. Ⓒ Dennis Mantz

WIJK AAN ZEE - Een knalgeel spandoek met de tekst ’Tata Steel, we zijn er ziek van’ bungelt zondagochtend aan de arm van een hijskraan in Wijk aan Zee. Greenpeace eist met de protestactie dat de vervuiling bij de staalgigant stopt. „Genoeg is genoeg.”