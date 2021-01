Meerdere gemeenten stellen noodverordeningen in richting weekend

Burgemeester Richard Korteland van Meppel stelde vrijdagmorgen een noodverordening in voor het centrum van de stad, het gebied daar vlak buiten en het stationsgebied. De maatregel, voor onbepaalde tijd, geldt tussen 17.00 en 06.00 uur. In Leerdam kondigde burgemeester Sjors Fröhlich een noodverordening af vanwege aangekondigde rellen op vrijdagavond. Eerder op de dag arresteerde de politie Utrecht al vijf mannen tussen de 18 en 23 jaar, die op social media opriepen tot rellen in Leerdam. De noodverordening is van kracht rondom het gebied van het Europaplein en geldt tot zaterdagochtend 04.00 uur.

Ook in Apeldoorn en Venray zijn ze eerder op de dag overgegaan tot een noodverordeningen. De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts zei het protest van 'koffiedrinken' zondag niet te willen verbieden omdat demonstreren een grondrecht is, maar stelde voor de zekerheid wel een noodverordening in. In Venray ontving burgemeester Luc Winants signalen over oproepen om zaterdag in de Noord-Limburgse gemeente te komen relschoppen. Daartoe riep hij per direct een noodverordening uit die vooralsnog geldt tot 9 februari.

De afgelopen week werd ook in onder meer Rotterdam, Den Bosch, Gouda, Venlo, Veen, Sittard-Geleen, Stein en Weert een noodverordening uitgeroepen. Op veel plaatsen is die nog steeds van kracht.