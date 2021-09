Lichte stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis

Binnenland

Flinke daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 28 afgenomen. Dat is de grootste daling op één dag sinds 11 augustus. Maandag werd juist nog de grootste stijging van het aantal coronapatiënten in meer dan een maand gemeld.