De maximale straf voor een ongewenste tongzoen wordt dan verlaagd van 12 naar 8 jaar. De Hoge Raad vindt niet langer dat zo’n zoen op één lijn gesteld kan worden met een echte verkrachting.

Verkrachting

Sinds eind jaren 90 was het zo dat elke vorm van iemands lichaam seksueel en tegen de wil binnendringen als verkrachting kon worden gezien. Een tongzoen wordt nu geschaard onder het kopje ’aanranding van de eerbaarheid’.

De tongzoen kwam 'in opspraak' nadat een man naar de Hoge Raad was gestapt omdat hij het niet eerlijk vindt dat hij voor verkrachting is veroordeeld. Hij zoende op 4 december 2008 een schoonmaakster in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarvoor kreeg hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. Zijn advocaat Tjalling van der Goot noemt de uitspraak van de hoogste rechter "voor de praktijk uiterst belangwekkend".

Werkvloer

Onlangs kwam de tongzoen ook in het nieuws toen de inmiddels overleden oud-wethouder Jo Dejong tijdens carnaval een vrouwelijke ambtenaar wilde tongzoenen. De vrouw en zijn collega’s waren geschokt wegens dit incident. Dejong moest vervolgens zijn functie neerleggen.

Wat vind jij ervan dat een tongzoen niet meer als een verkrachting wordt gezien? Denk jij dat dat tot meer ongewenste 'tongzoenincidenten' zal leiden? Praat met ons mee!