Politici ontdaan na aanslagen Frankrijk: ’Onbevattelijk en hartverscheurend’

Premier Rutte laat op Twitter weten Frankrijk te steunen. „Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u.”

Sigrid Kaag, minister van Ontwikkelingssamenwerking, rept op Twitter van ’de haat en gruwelijke moordlust van deze islamitische terrorist’.

„Onbevattelijk en hartverscheurend”, zo laat VVD-Kamerlid Bente Becker in een reactie weten. „Opnieuw zo’n onmenselijke daad tegen de vrijheid. Wat een hel voor het land en de nabestaanden. We moeten samen met Frankrijk blijven strijden voor onze manier van leven!” Haar collega Sven Koopmans schrijft op Twitter: „Weer een horror-terreurdaad, nu in een kerk in Nice. Wij denken aan de slachtoffers en staan schouder aan schouder met heel Frankrijk in de strijd tegen dit misselijke, absolute kwaad.”

PVV-leider Geert Wilders twitterde direct na de aanslag in Nice in het Engels: „Zolang we de islam niet tegenhouden en alle gewelddadige islamofascisten eruit schoppen, zullen deze barbaarse daden worden uitgevoerd.”

Ook SGP-leider Kees van der Staaij is geschokt over de aanslag in Nice, die in een kerk plaatsvond: „Dit versterkt onze vastberadenheid in de strijd tegen islamitisch terrorisme.” GL-leider Jesse Klaver twittert „Opnieuw een terroristische aanslag in Frankrijk, verschrikkelijk. Onze gedachten zijn bij de Fransen.”

Europa

Ook Europese regeringsleiders hebben de dodelijke aanval bij een kerk in Nice veroordeeld. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Italiaanse premier Giuseppe Conte reageerden geschokt op het geweld.

Merkel zei in een verklaring dat haar land solidair is met Frankrijk. Ze zei „diep geschokt te zijn door de wrede moorden” bij het gebedshuis. De Italiaan Conte zei dat „onze waarden sterker zijn dan fanatisme, haat en terreur.”

Samuel Paty

Frankrijk werd donderdag opgeschrikt door een reeks terreurdaden. Kort na de aanslag in het centrum van Nice, waarbij zeker drie mensen om het leven kwamen, probeerde een moslimextremist in het Zuid-Franse Avignon passanten aan te vallen. Daar raakte niemand gewond. Bij het Franse consulaat in het Saudische Jeddah stak een man een beveiliger neer. Ook hij is opgepakt.

Dit alles gebeurde donderdagochtend, bijna twee weken na de terreuraanslag in Parijs waarbij de Franse docent Samuel Paty onthoofd werd.