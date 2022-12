Zaak omgekomen model Ivana Smit: proces tegen politie Maleisië mag door

Smit kwam in 2017 om het leven nadat ze een intieme nacht had beleefd met een Amerikaans echtpaar, waarschijnlijk met drank en drugs. Werd ze over de balustrade gewerkt, nadat ze gedrogeerd in hun woning seks had gehad en daarbij was overleden? Het is nog altijd een mysterie wat er precies is gebeurd.

De ouders van Ivana, die als model in het land carrière maakte, hebben nooit geloofd dat er sprake was van een ongeluk of zelfdoding, zoals de Maleisische politie en overheid al snel concludeerden. Zij zijn ervan overtuigd dat de Maleisische autoriteiten ernstig tekort zijn geschoten in het onderzoek en stapten om die reden naar de rechter, die hun nu gelijk geeft.

’Overwinning’

„Het leek erop dat de fouten van de politie begraven zouden worden, maar nu moeten deze toch op een openbare zitting worden besproken”, zegt Sébas Diekstra, de Nederlandse advocaat die zich al vanaf het begin inzet voor de ouders. „De familie ziet dit als een overwinning.”

Pogingen van de overheid van het Aziatische land om onder de juridische procedure uit te komen strandden daarmee. Het hof oordeelde dat er geen sprake is van juridische onschendbaarheid. Het onderzoek naar de dood van het Nederlandse model is door justitie in het land inmiddels aangeduid als moordzaak. Die zaak staat overigens los van het civiele proces tegen de politie. In beide kwesties is onduidelijk wanneer en hoe het nu verder gaat.

’Loodzwaar’

De ouders lieten, vijf jaar na de tragische dood van hun dochter, opnieuw van zich horen, in een aflevering van het Net5-programma Moorddossier, dat woensdagavond wordt uitgezonden. „Iedere dag opnieuw word ik wakker met dezelfde nachtmerrie”, zegt moeder Karin Verstappen. „Je ziet ouders op straat met hun kinderen leuke dingen doen, en ik heb mijn dochter, op wie ik trots was, niet meer. Het is loodzwaar.”

Vader Marcel Smit zegt dat zijn ’leven kapot is’. „Wat mij het zwaarst treft, is dat er geen gerechtigheid is. Aan de kist van Ivana heb ik beloofd dat ik dit niet met rust zal laten, tot aan mijn einde niet. Elke dag heb ik verdriet, maar er is geen dag dat ik kan verwerken wat er is gebeurd. Ik kan niet rouwen. Elke dag voel ik alleen maar wraakgevoelens. Als er geen gerechtigheid komt, kan ik mijn rust niet vinden. We weten voor 99,9 procent zeker wat er is gebeurd, alleen die ene 0,1 procent weten we nog niet. Dat zal uit hun mond moeten komen.”

Schoonmaakster

Met ’hun’ doelt hij op het echtpaar Alex en Luna Johnson, dat zich verdacht gedroeg door na de wilde nacht – ze werden met Ivana op een beveiligingscamera bij de flat vastgelegd – snel een schoonmaakster hun luxe appartement schoon te laten maken, door te zwijgen, en al korte tijd later naar Amerika te vluchten.

De nabestaanden deden eerder ook een beroep op premier Mark Rutte. Hij besprak de zaak een half jaar geleden met zijn Maleisische ambtsgenoot, de toenmalige premier Ismail Sabri Yaakob. Die zou toen de hoop hebben uitgesproken dat er ’gerechtigheid voor Ivana komt’. Daarna bleef het opnieuw stil.