Mexicaanse autoriteiten slaan alarm: Amerikaanse seriemoordenaar actief?

„Deze dader vertoont gewelddadig en psychopatisch gedrag”, zei aanklager Ricardo Ivan Carpio tegen onder meer KSWB-TV. „Het daderprofiel vertoont zeer veel overeenkomsten met iemand die we nog van decennia geleden kennen: Ted Bundy.”

Ted Bundy werd in 1979 opgepakt nadat hij een spoor van dood en verderf had achtergelaten. Hoeveel slachtoffers de man precies maakte is niet bekend, maar het aantal doden loopt in de tientallen. Hij bekende 30 ontvoeringen van en moorden op vrouwen in meisjes in de periode van 1974 tot 1978. Bundy werd in 1989 geëxecuteerd op de elektrische stoel.

Decennia later zijn in Tijuana moord en doodslag aan de orde van de dag. Alleen al dit jaar werden tot nu toe 1859 door geweld omgekomen slachtoffers geregistreerd. Drie van die zaken lijken volgens Carpio te wijzen op een dader die kwetsbare vrouwen verleidt en naar een stille plek lokt, om zich daarna gewelddadig aan hen te vergrijpen en hen te vermoorden: een werkwijze die Ted Bundy er ook op nahield.

De Mexicaanse autoriteiten denken met een Amerikaanse seriemoordenaar van doen te hebben; een man die de grens oversteekt, in stripclubs zijn slachtoffers oppikt en ze later in een hotelkamer dood achterlaat. Er zou een naam van een verdachte met de Amerikaanse autoriteiten zijn gedeeld. „We zijn in gesprek om onze activiteiten te coördineren en deze man op te sporen en in te rekenen”, aldus Carpio in de New York Post. „We zullen hem zonder enige twijfel vinden en oppakken.” De FBI heeft nog niet gereageerd op dit verhaal.