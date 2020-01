In coronacrisis toch op vliegtuig naar China

Opvallend veel passagiers op Schiphol, met name uit Azië, dragen mondkapjes. Ⓒ anko STOFFELS

SCHIPHOL - De corona-angst heeft ook een deel van de reizigers op Schiphol in de greep. Opvallend veel passagiers, met name uit Azië, dragen mondkapjes. Toch vertrekt onder anderen Pieter Horn gewoon richting China. „Ik maak me meer zorgen over hoe ik ter plaatse kom.”