Zorgen om problemen coronatesten: ’Wij krijgen die signalen ook’

Maandag schreef deze krant – op basis van verklaringen van werknemers die de ‘coronalijn’ bemannen – dat personen die een coronatest hebben laten doen, in veel gevallen te laat worden teruggebeld voor de uitslag. Mensen die zelf contact opnemen met de GGD om te horen of ze besmet zijn, krijgen geen antwoord omdat de identiteit van de beller niet vastgesteld zou kunnen worden.

De GGD ontkent dat er noemenswaardige problemen zijn, maar ook CNV Zorg & Welzijn herkent het verontrustende beeld. ,,Wij krijgen die signalen ook”, bevestigt voorzitter Anneke Westerlaken. ,,En dat baart ons echt zorgen, want nu alle Nederlanders sinds 1 juni een coronatest kunnen doen, dreigen mensen in cruciale- en contactberoepen hier nog meer de dupe van te worden.”

Voorrang

Wat haar betreft moeten mensen in de zorg – net als mensen in andere cruciale beroepen zoals gevangenispersoneel – voorrang krijgen bij zowel het afnemen van de test, als het tijdig bericht krijgen wat de uitslag is.

,,We hebben voor 1 juni een enquête gehouden onder onze leden en daar kwam uit naar voren dat meer dan dertig procent niet wist hoe ze zich konden aanmelden, en ook niet dat zo’n test gratis was en via de werkgever geregeld kon worden. Het werd niet als laagdrempelig ervaren, wat wel de bedoeling was. Ze voelden zich niet goed geïnformeerd.”

Ze benadrukt dat de zorgen al langer leven. ,,Nederland is heel terughoudend geweest met het opschalen van de testcapaciteit, en ook te laat geweest met het regelen van beschermmiddelen. Wij zijn geen RIVM of instituut dat zich hiermee bezighoudt, maar weten wel dat er zaken niet goed zijn gegaan. Door alle problemen is het extra belangrijk dat voorrang aan kwetsbare beroepsgroepen wordt gegarandeerd.”