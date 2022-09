Wachtend hondje ’gestolen’ bij Amsterdamse supermarkt: wie heeft Chewie gezien?

Hond Chewie was woensdagmiddag rond 17 uur ineens weg voor de Albert Heijn aan de IJburglaan op het Haveneiland-Oost in de hoofdstad. Volgens de politie Zeeburg heeft een getuige waargenomen dat een vrouw er met het beestje vandoor is gegaan. Ze is daarna mogelijk in de tram gestapt met Chewie.

De politie roept getuigen of anderen met tips op zich te melden. Een Twitterbericht is honderden keren gedeeld, veel gebruikers spreken schande van de vermeende diefstal.

Honden worden soms gestolen om door te worden verkocht op de zwarte markt.

Bent u of kent u het baasje? De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken