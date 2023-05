Premium Het beste van De Telegraaf

’Ga met je democratieboodschap de wijken in’ Geduld minister op na twee flops: stekker uit ’Democratiefestival’ in Nijmegen

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Het festival werd zowel in 2019 als in 2022 matig bezocht. Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Zelf wilde de organisatie nog jaren door om ’aan het festijn te bouwen’, maar bij minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) is het geduld met het tweemaal geflopte Democratiefestival in Nijmegen op: tot opluchting van menigeen is de miljoenensubsidie ingetrokken.