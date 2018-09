Tongzoen niet langer verkrachting

Het blijft strafbaar om iemand te dwingen tot een tongzoen, maar het valt voortaan hoogstens onder ’feitelijke aanranding van de eerbaarheid’. Daarop staat een maximale celstraf van 8 jaar, tegenover 12 jaar voor verkrachting.

De Hoge Raad toonde zich gevoelig voor de kritiek dat een veroordeling voor verkrachting vanwege een tongzoen vaak als onrechtvaardig werd ervaren. In het algemene taalgebruik is er bovedien een duidelijk verschil tussen de twee vegrijpen.

De man die naar de Hoge Raad was gestapt omdat hij het niet eerlijk vindt dat hij voor verkrachting is veroordeeld, komt uit Harlingen. Hij zoende op 4 december 2008 een schoonmaakster in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarvoor kreeg hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden.

Zijn advocaat Tjalling van der Goot noemt de uitspraak van de hoogste rechter ,,voor de praktijk uiterst belangwekkend''. De gevolgen van een veroordeling voor verkrachting staan volgens de raadsman niet in verhouding tot de