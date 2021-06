Justitie: Ralph K. had serieus plan om vaccinatiestraat in Den Helder op te blazen

De verdachte uit Nieuwediep zei voor de rechter dat het allemaal een uit de hand gelopen grap is geweest. Volgens hem is hij door een informant ’volgegoten met drank’ en heeft hij daarna uitlatingen gedaan die hij niet serieus heeft bedoeld.

Ralph K. werd 18 maart opgepakt. Volgens het openbaar ministerie (OM) heeft hij via WhatsApp contact gehad met een beveiliger van de GGD-locatie en heeft hij onder meer geïnformeerd naar de beveiliging van de locatie. Hij zou ook om drie portofoons hebben verzocht.

Geld ingezameld

Volgens het OM heeft K. geld ingezameld om vuurwerk te kunnen kopen die bij een aanslag zou kunnen worden gebruikt. Hij zou ook via WhatsApp gezegd: „Die vaccinatiestraat gaat in de fik. Die blazen we op.”

Officier van justitie Katja van Bijsterveldt zei maandag dat de Nieuwedieper wordt beschuldigd van een terroristisch misdrijf. „In chats is er hem op gewezen dat hij een celstraf van zes jaar kan krijgen. Dat betekent dat het hem duidelijk was dat het serieus was.”

Volgens de officier was het helemaal geen uit de hand gelopen grap maar een serieus plan om de GGD-locatie te beschadigen. Zij stelde dat K. ook onvoldoende inzicht wil geven over de beweegredenen van zijn handelen.

Advocaat Arthur Hoogland deed een verzoek om de verdachte vrij te laten. De rechtbank neemt daar op korte termijn een beslissing over.

Getuigen

De raadsman benadrukte dat de portofoons helemaal niet bedoeld waren voor een aanslag en de inzameling van het geld wel werd opgezet om vuurwerk te kopen maar zeker niet om de GGD-locatie op te blazen. De raadsman wilde twee getuigen horen om dat te kunnen aantonen.

De strafzaak wordt 1 oktober behandeld bij de rechtbank in Alkmaar. Daarvoor is er in september nog een nieuwe pro-forma zitting in Haarlem.

Medeverdachten

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Noord-Holland meldde eerder dat er in deze zaak ’vooralsnog geen medeverdachten in beeld zijn en evenmin zijn er andere aanhoudingen verricht’.

Twee eerdere incidenten in Den Helder houden volgens haar geen verband met de verijdelde explosie. Op 23 maart van dit jaar werden de hekken vastgebonden van de teststraat aan de Handelskade. Twee dagen later gebeurde hetzelfde bij de vaccinatielocatie aan de Drs. F. Bijlweg.