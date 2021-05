OM eist zeven jaar cel en 20 jaar rijverbod tegen blowende spookrijder die 19-jarige doodreed

Volgens het OM is er sprake van doodslag en poging tot doodslag. Op de zitting heeft de verdachte verklaard dat hij vanwege stress diazepam had geslikt en een joint had gerookt. Wat er daarna is gebeurd, kan hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren. Wat daarvan zij, het OM meent dat de man het risico op een ernstig ongeval heeft genomen door middelen te nemen en te gaan rijden. Hij zou tussen de 156 en 178 km per uur hebben gereden.

De dollemansrit voltrok zich in de vroege ochtend van 29 mei 2020. Bij 112 kwamen 29 meldingen binnen. Ergens op het traject is de Almeloër rakelings langs een politieauto gereden die hem met licht- en geluidssignalen probeerde te waarschuwen. Bij Maarsbergen kon een vrachtauto op het nippertje uitwijken naar de vluchtstrook. Ook een andere auto kon tijdig remmen. Daarachter reden twee andere auto’s, waarvan de achterste na een inhaalmanoeuvre op de middelste rijbaan reed. De spookrijder reed frontaal op dit voertuig in.

’Gewaarschuwd mens in het kwadraat’

De beide slachtoffers waren vanuit hun werk in Vianen op weg naar huis in Ede. Het dodelijke slachtoffer had een verblijfsvergunning, deed een mbo-opleiding en werkte ’s nachts om zijn familie te helpen die in een vluchtelingenkamp in Soedan verblijft.

Ook de verdachte raakte gewond door het ongeval. Volgens justitie was hij „een gewaarschuwd mens in het kwadraat.” De man reed in een onverzekerde auto, zijn rijbewijs was ingevorderd en hij heeft een flink strafblad met daarop een aantal verkeersdelicten. Het OM wil ook dat de verdachte een reeks voorwaarden wordt opgelegd waaraan hij zich na het uitzitten van de celstraf moet houden, om de veiligheid van anderen te beschermen.

De Almeloër is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar, heeft adhd, diverse stoornissen en is licht verstandelijk beperkt. Het gevaar voor herhaling wordt ingeschat als matig tot hoog.