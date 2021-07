Nederlandse tiener (18) mag mee naar de ruimte met Jeff Bezos

Als het vaartuig de dampkring verlaat, is Daemen de jongste astronaut ooit. Dan is hij ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers.

’Onvoorstelbaar gaaf’

„Dit is een droom die uitkomt”, zegt Oliver tegen Omroep Brabant. „Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam. Dit is zo onvoorstelbaar gaaf! De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.”

Oliver is nu samen met zijn vader naar Texas vertrokken. Daar krijgt hij een intensieve astronautentraining.

Op naar de sterren

De lancering staat gepland voor volgende week dinsdag. De raket met Daemen, Bezos en twee anderen gaat na lancering naar ongeveer 100 kilometer hoogte. Daar zien ze de sterren, de rand van de dampkring en de kromming van de aarde, waarna ze terugkeren naar het aardoppervlak.