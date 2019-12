Brabantse bezorger (36) in elkaar geslagen: ’Wat doe je nou?’

Heeren reed afgelopen vrijdag zijn vaste ronde en werd rond 11.00 uur door een automobilist ingehaald die flink het gaspedaal intrapte. „Een man reed heel hard voorbij mij in zijn auto, dus maakte ik een handgebaar, zo van: wat doe je nou? Waarschijnlijk dacht hij dat ik een middelvinger opstak”, zegt Heeren tegen Hart van Nederland.

Niet veel later wordt Heeren plotseling achtervolgd en klemgereden. „Toen ik uitstapte volgde een woordenwisseling en ben ik door twee mannen naar de grond gewerkt. Ze hebben me in elkaar geslagen en geschopt in mijn buik”, vertelt het slachtoffer. Heeren plaatste er een bericht over op Facebook en doet nog aangifte van mishandeling.

Overigens heeft hij ondanks de rake klappen zijn rondje als bezorger ’gewoon’ afgemaakt. „Die pakketjes moeten toch bezorgd worden. Ik ben wel even bij mensen die ik ken uitgestapt, want het deed echt zeer.”