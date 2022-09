Tsunamiwaarschuwing na krachtige aardbeving in Taiwan

De aardbeving vond om 14.44 uur (lokale tijd) plaats, zo'n 50 kilometer ten noorden van de stad Taitung. Volgens de USGS zijn gevaarlijke tsunamigolven mogelijk in een gebied van 300 kilometer rondom het epicentrum. Japan waarschuwt voor tsunamigolven van tot 1 meter hoog in de regio Okinawa. De beving was op een diepte van 10 kilometer en was op het hele eiland te voelen, waaronder in de hoofdstad Taipei.

Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Wel is er veel schade. Op beelden is te zien dat veel huizen zijn ingestort en er schade is aan bruggen. Het treinverkeer is stilgelegd, nadat meerdere treinwagons ontspoorden. Een onbekend aantal mensen zou vastzitten in een supermarkt, nadat het gebouw waarin de winkel zat deels instortte. Reddingswerkers zijn inmiddels ter plaatse om te proberen om de mensen die vastzitten te bevrijden.