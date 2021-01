Hotel Joure zet schouders eronder na carbid-explosie: ’Je wilt doorgaan voor je gasten’

Premium Verhalen achter het nieuws

Kareth: ’Het leger had een dreigende waarschuwing voor ons’

In de rubriek ’Corona in …’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Kareth Weaver (62). Kareth woont samen met haar man in de Spaanse gemeente Cómpeta en heeft een baan in de PR.