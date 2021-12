Dodental na tornado’s VS richting 100: 70 medewerkers kaarsenfabriek nog vermist

Vooral Mayfield, een plaats met 10.000 inwoners in Kentucky, is zwaar getroffen. Veel gebouwen zijn er volledig verwoest en straten zijn bezaaid met puin. Onder meer een kaarsenfabriek stortte er in. Van de 110 medewerkers zijn er 70 nog niet terecht. Het zal volgens Beshear een „wonder” zijn als daar iemand nog levend wordt gevonden.

Beshear verwacht dan ook dat het aantal dodelijke slachtoffers in zijn staat de honderd zal passeren, zei hij zondag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. De gouverneur sprak van „de dodelijkste” reeks tornado’s in de geschiedenis van de staat. Zaterdag riep hij al de noodtoestand uit in Kentucky.

President Joe Biden twitterde zaterdag dat de tornado’s een „onvoorstelbare tragedie” in het gebied hebben veroorzaakt. Hij beloofde alle nodige federale hulp te verlenen aan de getroffen staten, waartoe behalve Kentucky en Illinois ook Tennessee, Arkansas en Missouri behoren.