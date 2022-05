Handvol meldingen over drogeren met naald, nu nog bewijs: ’Het motief is onduidelijk’

Binnenland

Zes mensen zeggen geprikt te zijn in Kaatsheuvel, een vrouw onwel

Zes mensen hebben zich zaterdagavond bij een EHBO-post gemeld omdat ze vermoedden te zijn gestoken of geprikt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De politie is een onderzoek gestart. Een van de melders is een 18-jarige vrouw die onwel werd en naar het ziekenhuis is gebracht, aldus de politie.