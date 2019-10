Vrouw aangeklaagd nadat haar vriend na 75.000 berichten zelfmoord pleegt

Inyoung You, een Zuidkoreaanse die in Boston studeerde, leerde Alexander Urtula een kleine twee jaar geleden kennen. Ze studeerden allebei op Boston College. Al snel was het stel verliefd en kregen ze een relatie.

Kort daarop werd duidelijk dat de 21-jarige vrouw de totale controle over haar vriendje had overgenomen. Volgens justitie spoorde ze hem in honderden berichten aan om een eind aan zijn leven te maken, terwijl ze wist dat hij met depressieve gevoelens rondliep; waarschijnlijk door haar aangewakkerd.

Uit telefoongegevens blijkt ook dat You vlakbij Alexander was toen hij het ook daadwerkelijk deed.

Ze isoleerde hem

Volgens justitie in Boston isoleerde de vrouw Alexander van al zijn vrienden en was ze met een gerichte campagne bezig hem af te breken.

De vrouw is gevlucht naar Zuid-Korea. De Amerikanen proberen haar te bewegen zelf terug te komen, maar als ze dat weigert zal om uitlevering worden gevraagd, zo schrijft Boston News.

Diploma

Alexander studeerde biologie in Boston, zijn vriendin economie. Hij had al een baan bij een ziekenhuis in New York. Op de dag dat hij zijn diploma uitgereikt zou krijgen, negentig minuten voor de ceremonie, pleegde hij zelfmoord.

Officier van justitie Rachael Rollins zei maandag op een persconferentie dat de vriendin op dat moment bij hem in de buurt was. Dat zou uit telefoongegevens zijn gebleken. Ze maakte ook bekend dat er minstens 75.000 tekstberichten over en weer waren gegaan in twee maanden.