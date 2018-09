VN: milities richten bloedbaden in Syrië aan

Volgens de commissie, die onder leiding staat van de Braziliaan Paulo Pinheiro, is er sprake van een ,,verwarrende en gevaarlijke trend''. De leden van de milities, die officieel volkscomités heten, jagen mensen op of houden hen aan, omdat die komen uit regio's die als haarden van verzet tegen het bewind van president Assad worden beschouwd. ,,Sommige lijken te zijn getraind en bewapend door de regering'', aldus de onderzoekers.

Zowel voor- als tegenstanders van president Bashar al-Assad plegen mensenrechtenschendingen tegen burgers, aldus de VN. De landenorganisatie doet onderzoek naar ongeveer 20 grote slachtpartijen, waaronder drie in Homs begin dit jaar. Onderzoekers worden daarbij gehinderd doordat ze geen toegang hebben tot het Arabische land. Lichamen van slachtoffers van de bloedbaden zouden geregeld worden verbrand of gedumpt in rivieren.

Hoewel de regering van Assad seculier is, zoekt zij steun bij de soennieten. De Dar al-Ifta, het hoogste orgaan van de soennitische moslims in Syrië, die nauwe banden heeft met de regering, riep gelovigen op om toe te treden tot het leger om het land te verdedigen. Volgens de Dar al-Ifta is het ,,een nationale en religieuze plicht'' om een jihad (heilige oorlog) te voeren voor Syrië.

Aan het hoofd van de Dar al-Ifta staat grootmoefti Ahmad Badreddin Hassoun, een fervent aanhanger van president Assad. Hij geniet echter niet de steun van de meerderheid van de soennieten. Veel soennitische moslimleiders hadden juist opgeroepen tot een jihad om Assad ten val te brengen.

Het feit dat Assad nu zijn toevlucht neemt tot de soennieten is voor veel mensen in Damascus een aanwijzing dat de president ten einde raad is.