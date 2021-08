22 miljoen coronaprikken gezet, Nederland in top 10 Europa

In Nederland heeft momenteel 84,3 procent van de volwassenen tenminste één coronaprik gehad, zo valt op te maken uit data van het ECDC, de Europese versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarmee staat ons land op plek acht in Europa, samen met Spanje. In Frankrijk (84,6 procent), Noorwegen (85 procent), Portugal (85,3 procent), Malta (87 procent), Denemarken (87,3 procent), Ierland (89,2 procent) en IJsland (91,2 procent) hebben al meer mensen een prik gehad. Een aantal weken geleden stond Nederland nog op de derde plek in de lijst.

71 procent van de volwassen Nederlanders is al volledig gevaccineerd. Daarmee staat Nederland op plek zeven in Europa. Denemarken (73,2 procent), Portugal (74,6 procent), Ierland (77,9 procent), België (78,8 procent), IJsland (86,5 procent) en Malta (87,6 procent) zijn al verder met het volledig inenten van hun bevolking.