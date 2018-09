Spelers Nieuw-Sloten vandaag voor rechter

Omdat zeven van de acht verdachten 17 jaar, en dus minderjarig, zijn, vindt de zitting achter gesloten deuren plaats. De familie van Nieuwenhuizen en enkele familieleden van de verdachten mogen de zaak wel bijwonen.

Ook aan journalisten is bijzondere toegang verleend. Zij kunnen de zaak via een videoverbinding in een aparte zaal volgen. Zo een beslissing kan de rechtbank nemen in zaken waarvan de maatschappelijke impact groot was.

